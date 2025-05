Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand im Waldgebiet

Nettetal-Leuth (ots)

Um kurz vor 21 Uhr am Montagabend sind Feuerwehr und Polizei zu einem Feuer in das Waldgebiet zwischen der B221 und der Grenze zu den Niederlanden in Leuth gerufen worden. Insgesamt brannte es dort auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Das Kriminalkommissariat 1 bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (501)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell