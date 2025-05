Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Undenheim - Schwerverletzter 19-jähriger Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Undenheim (ots)

Am Montagabend, gegen 20:50 Uhr, kommt es auf der Landstraße 436 zwischen Undenheim und Bechtolsheim zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW- und eines Motorradfahrers.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand fährt ein 19-jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße 436 aus Richtung Undenheim in Fahrtrichtung Bechtolsheim. Vor dem Motorrad fährt der 46-jährige PKW Fahrer in selbige Richtung. Der 19-Jährige setzt zum Überholvorgang an, während der PKW Fahrer nach links in einen Feldweg einbiegt. In der Folge kommt es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Motorrad. Der Motorradfahrer kommt zu Sturz und zieht sich schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu und wird nach einer medizinischen Erstversorgung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme musste die L436 zwischen Bechtolsheim und Undenheim vollständig gesperrt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Rufnummer 06131/65-933-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pioppenheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

