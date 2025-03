Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Solarpark-Anlage in Ulmen

Diebstahl von Kupferkabel

Kriminalinspektion Mayen (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom Freitag, 07.03.25 auf den Samstag, 08.03.25 in eine Solarparkanlage in Ulmen, Industriestraße ein, in dem sie ein Zaunelement abmontierten. Anschließend schnitten die Täter die Kabelzuleitungen zu den Solarpaneelen ab und entwendeten diese. So gelangten die Täter an ca. 1 bis 1,5 Tonnen Kupfer. Es muss angenommen werden, dass die Täter die Kupferkabel bei Metallentsorgungsbetrieben zu Geld machen wollen und bei der Tatausführung einen Transporter/Kastenwagen genutzt haben. Es entstand ein sehr hoher Schaden. Wer hat im Bereich Ulmen verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Mayen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell