POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Montag (07.04.2025) verkratzte eine bislang unbekannte Person zwischen 16.30 Uhr und 20.00 Uhr die linke Seite eines schwarzen Opel Insignia in der Äußeren Uferstraße. Der Opel parkte am rechten Fahrbahnrand. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise ...

