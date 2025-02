Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Fahrzeuge in der Reblistraße mutwillig beschädigt - Geschädigten-/ Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bereits in der Nacht von Dienstag, 11.02.2025 auf Mittwoch, 12.02.2025, beschädigte eine unbekannte Täterschaft bislang drei Pkws, indem deren Außenspiegel abgeschlagen wurden. Die Pkws stand in der Reblistraße. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weil am Rhein geht von weiteren geschädigten Fahrzeugen aus. Deren Besitzer mögen sich bitte mit dem Polizeirevier, Telefonnummer 07621 97970, in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu der unbekannten Täterschaft geben können.

