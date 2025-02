Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Autofahrer entzieht sich Polizeikontrolle - Beteiligte nach Verfolgungsfahrt gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 15.02.2025, gegen 22.00 Uhr, hat sich ein Unbekannter Autofahrer in Ühlingen der Kontrolle einer Polizei entzogen und ist geflüchtet. Dabei soll es zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Ein dunkler Pkw Audi A 3 mit WT-Kennzeichen sollte in der Hauptstraße in Ühlingen durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden. Der Pkw-Lenker beschleunigte sein Fahrzeug und es kam zu einer Hinterherfahrt der Polizei. Trotz Blaulicht und Anhaltezeichen fuhr der Pkw-Lenker mit hoher Geschwindigkeit innerorts und außerorts davon und konnte nicht gestoppt werden. In Birkendorf entfernte er sich in Richtung Bonndorf. Bei der Flucht des Fahrzeuglenkers soll es zu gefährdenden Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmen gekommen sein. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, 07751 8316-0, bittet Zeugen zum Vorfall, sich zu melden.

