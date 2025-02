Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannte steigen in Gastraum ein und entwenden Bargeld - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 15.02.2025, zwischen 02.00 Uhr und 17.00 Uhr, sollen Unbekannte in der Rheinbrückstraße in Bad Säckingen durch ein mutmaßlich unverschlossenes Fenster in eine Gaststätte eingestiegen sein und Bargeld entwendet haben. Nach dem Einsteigen durch ein Fenster gelangten die Unbekannten unberechtigt in den Thekenbereich. Dort sollen sie eine Geldbörse mit Bargeld entwendet haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen, 07761 934-0, bittet verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere beim Ein- und Aussteigen aus einem Fenster, mitzuteilen.

