POL-MFR: (429) Mitteilung über Knallgeräusche rief Polizei auf den Plan

Fürth (ots) - Am Donnerstagmorgen (25.04.2024) brachen Unbekannte in eine Großküche in Fürth ein. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise. Gegen 02:25 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Großküche in der Hans-Vogel-Straße. Der oder die Täter drangen mutmaßlich über ein Fenster im Erdgeschoss in die Innenräume ein und entwendeten ein E-Mountainbike, Schlüssel und mehrere ...

