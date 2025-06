Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Exhibitionist zeigt sich in der Hindenburgstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der sich am Montag (23.06.2025) gegen 19:10 Uhr in der Hindenburgstraße in Ludwigsburg vor zwei Frauen entblößt hat. Der Unbekannte fuhr auf einem schwarzen Motorroller die Hindenburgstraße entlang, bog zunächst in die Jägerhofallee ein und kam schließlich auf die Hindenburgstraße zurückgefahren. Zwei 56 und 22 Jahre alte Frauen, die zu Fuß auf dem Bürgersteig der Hindenburgstraße in Richtung Oststraße gingen, konnten deutlich erkennen, dass dabei das erigierte Glied des Mannes aus dem geöffneten Hosenladen hing. Der Unbekannte fuhr noch kurze Zeit im Bereich der Hindenburgstraße herum und entfernte sich schließlich in unbekannte Richtung. Er wird als dick beschrieben und soll graue Arbeiterhosen, ein dunkelgraues T-Shirt und einen Helm mit verdunkeltem Visier getragen haben. Er fuhr auf einem schwarzen Motorroller, auf dem ein Motorradkoffer (Topcase) montiert war. Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können oder ihn ebenfalls in der beschriebenen Weise wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

