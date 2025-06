POL-LB: Update zu. POL-LB: Weil im Schönbuch: Schönbuchbahn - Unfall auf der Strecke zwischen Weil im Schönbuch und Holzgerlingen

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (21.06.2025) gegen 22.30 Uhr entzündeten bislang unbekannte Täter eine mobile Toilette am Heuweg (Kreisstraße 1672) bei Freiberg am Neckar auf unbekannte Art und Weise. Polizei und Feuerwehr wurde durch einen 39-jährigen Zeugen verständigt. Das Feuer zerstörte das WC Häuschen vollständig, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. ...

