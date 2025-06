Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt: Verkehrskontrollen über Pfingsten

Sylt (ots)

Von Freitag (06.06.2025) bis Montagmorgen (09.06.2025) führte die Polizei anlässlich des Pfingstwochendes auf der Insel Sylt sowohl mobile als auch stationäre Verkehrskontrollen durch. Ein besonderes Augenmerk wurde hierbei auf die Verkehrstüchtigkeit der einzelnen Verkehrsteilnehmer gelegt. Unterstützt wurde die Landespolizei Schleswig-Holstein durch insgesamt sechs Kolleginnen und Kollegen der Landespolizeien Niedersachsen und Sachsen.

Bei den Kontrollen wurden durch die eingesetzten Beamten teilweise sehr hohe Atemalkoholwerte festgestellt. Der Spitzenwert lag hier bei einem 34-jährigen rumänischen Kraftfahrzeugführer mit einem Atemalkoholwert von 3,04 Promille. Im Bereich der berauschenden Substanzen war eine Vielzahl von THC-Konsum und Mischkonsum feststellbar.

Es wurden insgesamt 453 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei konnten diverse Verstöße festgestellt werden. Neben 34 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren, davon 18 wegen des Verdachts des Verstoßes gegen §24a StVG (0,5 Promille Grenze; Drogeneinfluss), wurden insgesamt 14 Strafverfahren eingeleitet. In 7 Fällen davon fuhren die Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss (Verstoß §316 StGB). In zwei weiteren Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss, bzw. Medikamenteneinfluss. Ein PKW wurde ohne die dafür erforderliche Fahrerlaubnis geführt. Drei Strafverfahren belaufen sich auf Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, in denen ohne erforderlichen Versicherungsschutz gefahren wurde.

Die Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz aus den Kontrollen, da bei den meisten kontrollierten Fahrzeugführern die Fahrtüchtigkeit festgestellt werden konnte. Zum größten Teil stießen die Kontrollen auf eine positive Resonanz in der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell