POL-FL: Flensburg/Harrislee: Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung mit Schusswaffe auf der Flensburger Förde

Husum (ots) - Am vergangenen Dienstagmorgen (27.05.2025) gegen 11:30 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Ostenfelder Landstraße in Husum in Richtung Mildstedt. Auf Höhe der Hausnummer 70 fuhr ein weiterer bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW vom Parkplatz eines Discounters ...

mehr