Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Friedrichstadt - Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall nach Krankheitsfall

Friedrichstadt (ots)

Am Freitagnachmittag (06.06.25), gegen 16.30 Uhr, kam es in Friedrichstadt zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht und zwei Personen schwer verletzt wurde.

Ein 74-Jähriger hatte am Marktplatz eine Apotheke besucht und sein Fahrzeug, einen Mercedes SUV, davor geparkt. Als er wieder ausparken wollte, hat er nach jetzigem Ermittlungsstand aus Krankheitsgründen die Kontrolle über seinen PKW verloren und ist zunächst in eine bestuhlte Fläche einer Eisdiele gefahren, anschließend gegen zwei Laternen und dann auf einer angrenzenden Grünfläche an einem Baum zum Stehen gekommen. Dabei wurden drei Personen leicht und zwei schwer verletzt (u.a. Oberschenkelfraktur). Der 74-jährige Rentner hat diverse Vorerkrankungen und es wird nach jetzigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass er aufgrund dessen Ausfallerscheinungen hatte.

Alle Personen, auch der Unfallfahrer, wurden in Krankenhäuser nach Husum und Heide verbracht. Ein Sachverständiger wurde zur genauen Unfallursache eingesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell