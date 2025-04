Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) - Brand in Mehrfamilienhaus: Neun verletzte Personen (22.04.2025)

Schramberg (ots)

Am Dienstagmittag ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Haas-Straße zu einem Brand mit insgesamt neun verletzten Personen gekommen.

Gegen 12:00 Uhr geriet nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Heizstrahler aus bislang ungeklärter Ursache in einer Erdgeschosswohnung in Brand.

Infolge des Feuers entwickelten sich starke Rauchgase, die sich über die Fassade bis in die oberen Stockwerke ausbreiteten. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und evakuierte das Gebäude vollständig. Insgesamt neun Personen erlitten Rauchgasvergiftungen, darunter ein 38-jähriger Bewohner einer Dachgeschosswohnung, der schwere Verletzungen davontrug und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik kam. Acht weitere Personen kamen zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf etwa 70.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell