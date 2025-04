Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen a.d. Donau

Lkr. Tuttlingen) - Biker-Aktionstag unter dem Motto "Drive safe" beim Knopfmacherfelsen zwischen Beuron und Fridingen a.d. Donau (23.04.2025)

Fridingen a.d. Donau (ots)

Rechtzeitig zum Auftakt der Motorradsaison sucht die Polizei im Donautal bei einer gemeinsamen Präventionsaktion der Polizeipräsidien Konstanz und Ravensburg sowie mit den weiteren Kooperationspartnern, der Stadt Fridingen a.d.D, dem ADAC, der Kreisverkehrswacht Tuttlingen, dem Deutschen Roten Kreuz sowie der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Sigmaringen Kontakt zu Motorradfahrern.

Bei der diesjährigen Auftaktveranstaltung zur Motorradsicherheit, die am Sonntag, 27. April 2025 im Zeitraum von 10 Uhr bis 15 Uhr, an dem zwischen Fridingen a. d. Donau und Beuron gelegenen Parkplatz "Knopfmacherfelsen" stattfindet, bietet die Polizei mit den Kooperationspartnern vielfältige Informationen zum sicheren Motorradfahren. Von der Ersten Hilfe am Unfallort über Informationen zu Technik und Sichtbarkeit bis hin zu Risiken beim Motorradfahrern sollen Besucher vor Ort informiert werden. "Wir wollen nichts unversucht lassen Motorradfahrende mit unseren Präventionsbotschaften zu erreichen und zu sensibilisieren, um dadurch die schweren und tödlichen Verkehrsunfälle in unserem Zuständigkeitsbereich zu reduzieren" so Michael Ilg, stellvertretender Leiter des Referates Prävention beim Polizeipräsidium Konstanz. Neben der Sicherheit für Motorradfahrer ist auch das Thema Motorradlärm ein Thema des Aktionstages.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz ereigneten sich im zurückliegenden Jahr 2024 527 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Motorrädern, dabei kamen 7 Motorradfahrer ums Leben. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg wurden im gleichen Zeitraum 318 entsprechende Unfälle registriert, bei denen drei Motorradfahrer tödlich verunglückten.

Diese Unfallzahlen mit oft drastischen Folgen für die Bikerinnen und Biker gilt es soweit möglich zu verringern, denn über 60% der Motorradunfälle wurden von den Motorradfahrern selbst verursacht und sind damit vermeidbar. Insbesondere wenn man hierbei die Hauptunfallursache nicht angepasste Geschwindigkeit mit betrachtet.

Da verschiedene unfallbelastete Straßenabschnitte im Donautal im Bereich der Kreisgrenze zwischen dem Landkreis Sigmaringen und dem Kreis Tuttlingen liegen, haben sich die beiden Polizeipräsidien Konstanz und Ravensburg entschlossen, vor Ort gemeinsam ein Präventionsangebot für die Zweiradfahrer zu machen.

Neben den genannten Informationen gibt es beim Biker-Aktionstag ein spezielles Bikerquiz mit Fragen rund ums Motorrad. Unter den Quizteilnehmern werden gegen 15:00 Uhr durch den Bürgermeister der Stadt Fridingen a.d. Donau, Stefan Waizenegger, mehrere Gutscheine für Motorrad-Fahrsicherheitstrainings des ADAC sowie weitere Sachpreise verlost.

Auch an das leibliche Wohl der Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen haben die Organisatoren gedacht: erstmals bietet die Gastronomie am Knopfmacher eine "Bikerwurst" sowie Getränke an.

Die Beamtinnen und Beamten der Referate Prävention der beiden Polizeipräsidien Konstanz und Ravensburg und alle Kooperationspartner freuen sich schon jetzt auf eine rege Teilnahme und auf gute Gespräche mit den Bikerinnen und Bikern - schließlich geht es auch um deren Sicherheit und eine unfallfreie Motorradsaison 2025. Sollte das Wetter für den geplanten Aktionstag nicht mitspielen, wird dieser am Sonntag 4. Mai, ebenfalls von 10:00 Uhr - 15:00 Uhr an gleicher Stelle nachgeholt.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zu dem Aktionstag eingeladen. Um 15:00 Uhr ist für sie ein zentraler Pressetermin vor Ort geplant.

