Tuttlingen (ots) - Am Sonntagabend ist es in verschiedenen Straßen des nördlichen Tuttlinger Stadtgebiets zu mehreren Sachbeschädigungen durch Steinwürfe gekommen. Gegen 19:30 Uhr meldeten Anwohner Kinder, die durch Steinwürfe mehrere Fensterscheiben an Gebäuden beschädigten. Betroffen waren unter anderem ...

mehr