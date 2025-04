POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 17-Jähriger mit knapp zwei Promille mit dem Fahrrad vor Polizeiauto gestürzt (23.04.202)

Villingendorf (ots) - Am Sonntag ist es in der Neckarstraße zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 23:30 Uhr Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus, durchsuchten mehrere Schränke und entwendeten Bargeld, sowie Ausweisdokumente. Die ...

