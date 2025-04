Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 41-Jähriger schlägt Busfahrer mehrfach ins Gesicht - Polizei sucht Zeugen (22.014.2025)

Singen (ots)

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen Mann, der am Dienstagabend einen Busfahrer angegriffen und verletzt hat. Gegen 19.30 Uhr kam es in einem am Busbahnhof am Haltepunkt E haltenden Bus zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 45 Jahre alten Busfahrer und einem 41-jährigen Fahrgast, da dessen Ticket ungültig war. Im Laufe des Disputs schlug der 41-Jährige dem 45-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der Busfahrer erlitt dadurch Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Da sich währenddessen eine Vielzahl Personen im Bereich des Haltepunkt E befanden, bittet die Polizei Zeugen des Vorfalls und Personen, die Handyvideos der Auseinandersetzung gefertigt haben, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell