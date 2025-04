POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Exhibitionist auf dem Aachweg - Polizei sucht Zeugen (22.04.2025)

Singen (ots) - Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen Mann, der am Dienstagabend einen Busfahrer angegriffen und verletzt hat. Gegen 19.30 Uhr kam es in einem am Busbahnhof am Haltepunkt E haltenden Bus zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 45 Jahre alten Busfahrer und einem ...

