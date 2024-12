PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fettbrand in einer Küche eines Mehrfamilienhauses

Hofheim (ots)

Tatort: 65239 Hochheim am Main, Taunusstraße Tatzeit: 18.12.2024, 23:57 Uhr Sachverhalt: Am Mittwoch, den 18.12.2024, gegen 23:57 Uhr, wurden durch die 16-jährige Bewohnerin einer Wohnung im 1. OG Rauchentwicklung und Flammen aus der Küche festgestellt. Sie begab sich unmittelbar ins Freie und alarmierte die Rettungsleitstelle. Von den sich im Gebäude befindlichen Personen musste eine mittels Drehleiter vom Dach gerettet werden, alle anderen verließen das Gebäude selbstständig. Ursächlich für den Brand war - nach aktuellem Kenntnisstand - ein Fettbrand auf dem Herd in der Küche der Wohnung im 1. OG. Die 16-jährige Bewohnerin war, laut eigener Äußerung, in ihrem Zimmer eingeschlafen und hatte eine Pfanne mit Fett auf dem eingeschalteten Herd zurückgelassen, welche in Brand geriet. Das Feuer griff auf Teile der Kücheneinrichtung über. Die Feuerwehr war mit einem größeren Kräfteaufgebot vor Ort (ca. 40 Kräfte) und konnte das Feuer in der Wohnung löschen. Das Gebäude wurde anschließend gelüftet. Alle Bewohner wurden durch den Rettungsdienst, ein männlicher 40-Jähriger außerdem leichtverletzt im Krankenhaus untersucht. Letzterer hatte Rauchgas eingeatmet. Nach aktueller Einschätzung der Feuerwehr entstand ein Sachschaden von ca. 150.000 EUR. Das Mehrfamilienhaus ist nach dem Brand nicht bewohnbar. Die Bewohner kommen bei Verwandten bzw. in anderen Wohnungen unter.

gefertigt:

Faulborn, PHK KVD PD Main-Taunus

