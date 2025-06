Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, nachdem am Dienstag (24.06.2025) gegen 21:25 Uhr ein Exhibitionist im Bereich der Sandäckerstraße in Steinenbronn aufgetreten war. Drei Angestellte eines unweit entfernten Restaurants erkannten zunächst einen Mann, der auf einer Wiese lag. Dieser soll im weiteren Verlauf seine Hose heruntergezogen, an seinem Geschlechtsteil herummanipuliert und wahrnddessen zu den drei Angestellten geschaut haben. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen stellten wenig später einen 32-jährigen Mann fest, auf den die Beschreibung der Angestellten zutraf. Dieser lag oberkörperfrei, jedoch mit angezogener Hose, weiterhin auf der Wiese. Im Rahmen einer Personenkontrolle zeigte sich der 32-Jährige gegenüber den Beamten zunächst aggressiv, beruhigte sich jedoch wieder. Hierbei stritt er die Tathandlung ab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizeidirektion Ludwigsburg nimmt Hinweise unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

