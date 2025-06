Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: Diebe auf Baustelle unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Montag (23.06.2025), 19.30 Uhr und Dienstag (24.06.2025), 7.00 Uhr ihr Unwesen auf einer Baustelle am Rande der Bundesautobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Hulb und Böblingen/Sindelfingen. Die Unbekannten bauten mehrere Teile eines sehr großen Ramm- und Bohrgerätes aus und entwendeten diese. Das Gerät verfügt unter anderem über einen rund 15 Meter hohen Bohrturm. Die Bauteile dürften insgesamt einen Wert von etwa 100.000 Euro haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell