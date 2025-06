Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Vermeintlicher Spendensammler bestiehlt 86-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Ein 86-jähriger Mann wurde am Dienstag (24.06.2025) gegen 10:30 Uhr in der Rechbergstraße in Kornwestheim Opfer eines Trickdiebs. Der unbekannte Täter klingelte zunächst bei dem 86-Jährigen und gab vor, Spenden für ein Kinderhospiz zu sammeln. Er und seine 85-jährige Ehefrau ließen daraufhin den Dieb in die Wohnung, wo er beide in ein längeres Gespräch verwickelte und die Senioren auch dazu brachte, ihn für kurze Zeit unbeaufsichtigt zu lassen. Nach einiger Zeit verließ der Unbekannte fluchtartig die Wohnung. Etwas später bemerkte der Senior das Fehlen seines Geldbeutels. Darin befanden sich eine zweistellige Bargeldsumme sowie persönliche Dokumente. Im weiteren Verlauf des Tages stellte der 86-Jährige die Abbuchung eines vierstelligen Geldbetrages von seinem Konto fest. Der Unbekannte soll etwa 40 bis 50 Jahre alt, korpulent und rund 175 cm groß gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

