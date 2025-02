POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl einer Halskette

Karlsruhe (ots) - Gleich zwei Unfälle aufgrund Fahren unter Einfluss von Alkohol und Drogen ereigneten sich im Laufe des Dienstags in Karlsruhe und Bretten. Nach derzeitigen Erkenntnisse fuhr ein 70-jähriger mit seinem Audi gegen 12:50 Uhr in Karlsruhe auf dem Madenburgweg in Fahrtrichtung Hertzstraße. An der ...

mehr