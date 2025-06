LPI-GTH: Verstoß gegen die 0,5 Promille-Grenze

Ilmenau/ Bücheloh (ots) - Samstagabend gg. 20:15 Uhr fuhr ein offensichtlich betrunkener Motorradfahrer mit seinem Motorrad ohne Kennzeichen zu einem Schnellrestaurant in Ilmenau in der Straße Auf dem Mittelfeld. Als die hinzugerufene Polizei jedoch vor Ort erschien, flüchtete der Motorradfahrer in waghalsiger Art und Weise, überfuhr rote Ampeln mit über 100 km/h ...

mehr