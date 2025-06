LPI-GTH: Dixi-Toilette in Brand gesetzt

Marlishausen (ots) - Am Freitagnachmittag kam es gegen 14:00 Uhr auf der L 1048 von Arnstadt in Richtung Marlishausen auf Höhe der Auffahrt zur Autobahn A 71, Fahrtrichtung Erfurt zu einem Unfall zwischen 2 Fahrzeugen. Ein 19-jähriger Seat-Fahrer kam aus Richtung Arnstadt gefahren und wollte an der Auffahrt zur Autobahn A 71 nach links Richtung Erfurt abbiegen. Hierbei beachtete er die entgegenkommende 67-jährige ...

