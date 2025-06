LPI-GTH: Erfolgreiche Verkehrkontrollen

Gotha (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Rettungskräfte und Polizei zu einer vermeintlichen Explosion und anschließendem Vollbrand eines Mehrfamilienhauses in der Oststraße von Gotha gerufen. Feuerwehr und Polizei stellten sodann fest, dass aus einer Wohnung dichter Rauch drang. Die Feuerwehr brachte alle 18 Anwohner in Sicherheit, konnte den Brandherd schnell lokalisieren und mit der ...

mehr