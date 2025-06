Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Marlishausen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 14:00 Uhr auf der L 1048 von Arnstadt in Richtung Marlishausen auf Höhe der Auffahrt zur Autobahn A 71, Fahrtrichtung Erfurt zu einem Unfall zwischen 2 Fahrzeugen. Ein 19-jähriger Seat-Fahrer kam aus Richtung Arnstadt gefahren und wollte an der Auffahrt zur Autobahn A 71 nach links Richtung Erfurt abbiegen. Hierbei beachtete er die entgegenkommende 67-jährige Hyundai-Fahrerin nicht und stieß mit dieser frontal zusammen. Hierbei verletzten sich beide Fahrer sowie ein Beifahrer leicht, beide Pkw waren danach nur noch Schrott. Aufgrund des Einsatzes der Feuerwehr, der Rettung und der Polizei war die Straße bis zur Bergung der beiden Unfallwagen über 2 Stunden gesperrt. (ef)

