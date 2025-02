Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter flüchten ohne Beute

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwochmittag versucht, einen Geschäftsmann in der Nordbahnstraße zu überfallen. Wie der Betroffene kurz nach 12 Uhr der Polizei meldete, hatten zwei maskierte Personen seinen Laden betreten und von ihm die Herausgabe von Geld gefordert. Einer der Täter hielt dabei ein Messer in der Hand, sein Komplize einen anderen Gegenstand, der nicht näher beschrieben werden kann.

Als der Geschäftsmann dem Duo sein Tablet entgegenwarf, ergriffen die beiden Unbekannten die Flucht, ohne etwas mitzunehmen.

Die Ermittler fragen: Wem sind die beiden Personen vor oder nach der Tat im Bereich der Nordbahnstraße und drumherum aufgefallen? Es soll sich um zwei deutschsprachige junge Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren gehandelt haben. Beide trugen Sturmhauben und waren schwarz gekleidet. Einer hatte einen Pullover mit gelber Aufschrift an, eine schwarze Kappe auf dem Kopf und einen weißen Schal umgebunden. Von seinem Mittäter ist lediglich bekannt, dass er zu seiner dunklen Kleidung einen blauen Schal trug, der auch sein Gesicht teilweise verdeckte.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |cri

