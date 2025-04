Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Abstandskontrolle auf der A7 führt zur Feststellung von zahlreichen Verstößen

Hildesheim (ots)

Holle / BAB 7 - (gle) - Bereits am Mittwoch der vergangenen Woche (23.04.2025) führten Beamte der Polizeiinspektion Hildesheim eine Abstandskontrolle für den Verkehr auf der BAB 7 zwischen der Tank- und Rastanlage Hildesheimer Börde und der Autobahnanschlussstelle Derneburg / Salzgitter durch.

Dazu wurde in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 16:30 Uhr Kontrolltechnik durch die Verfügungseinheit und die Autobahnpolizei auf der B6-Brücke zwischen Wendhausen und Heersum installiert, welche im genannten Zeitraum eine vierstellige Zahl an Verdachtsfällen erfasste. Am heutigen Tag wurde die Auswertung aller Fälle abgeschlossen.

Insgesamt wurden die folgenden 703 gerichtsverwertbaren Verstöße dokumentiert:

509 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer unterschritten den Sicherheitsabstand erheblich. 53 weitere PKW-Fahrerinnen und Fahrer hielten nur einen so geringen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ein, sodass diese nicht nur mit einem Bußgeld und Eintragungen im Verkehrszentralregister, sondern auch mit Fahrverboten rechnen müssen. Der erheblichste Verstoß wurde durch einen Fahrzeugführer begangen, der bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von 108 km/h nur knapp neuen Meter Sicherheitsabstand eingehalten hat.

Außerdem wurden 16 erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen dokumentiert. Ein Fahrzeugführer durchfuhr mit 182 km/h die Messstelle, obwohl an dieser nur eine zul. Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h angeordnet ist. Auch diese haben mit den o.g. Konsequenzen inkl. Fahrverboten zu rechnen.

Bei fünf der genannten Personen wurde zudem im Rahmen der Auswertung der Aufnahmen festgestellt, dass diese verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt nutzten.

Im Bereich des Schwerlastverkehrs wurden im genannten Zeitraum 113 Abstandsverstöße und sieben Verstöße gegen ein bestehendes Überholverbot festgestellt.

Die Unterschreitung des Sicherheitsabstandes ist nicht nur eine bedeutende Ursache für Verkehrsunfälle auf Bundesautobahnen. Sie führt auch in Fällen, wo es zu einem Zusammenstoß kommt zu deutlich drastischeren Unfallfolgen für die Unfallbeteiligten. Die Beamten der Verfügungseinheit und der Autobahnpolizei Hildesheim werden auch künftig an unterschiedlichen Stellen im Bereich der Bundesautobahn Abstandskontrollen durchführen.

