Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und stürzt dabei

Ilmenau/ Bücheloh (ots)

Samstagabend gg. 20:15 Uhr fuhr ein offensichtlich betrunkener Motorradfahrer mit seinem Motorrad ohne Kennzeichen zu einem Schnellrestaurant in Ilmenau in der Straße Auf dem Mittelfeld. Als die hinzugerufene Polizei jedoch vor Ort erschien, flüchtete der Motorradfahrer in waghalsiger Art und Weise, überfuhr rote Ampeln mit über 100 km/h in der Stadt und legte einige riskante Überholmanöver hin. In der Ortslage Bücheloh versuchte er die Polizei auf einem Forstweg in Richtung Stausee Heyda abzuschütteln, jedoch stürzte er in einer Kurve und verletzte sich hierbei schwer. Dennoch versuchte er weiter zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch durch die Polizei festgenommen werden. Hierbei wehrte er sich heftig und wurde schließlich mit Handschellen gefesselt. Der 37-Jährige Fahrer war der Polizei kein Unbekannter, dennoch war erstaunlich, dass er mit über 2 Promille Alkohol intus überhaupt noch Motorrad fahren konnte. Letztlich landete der Fahrer aufgrund seiner Verletzungen vom Sturz mit dem Motorrad im Krankenhaus Ilmenau. Eine Fahrerlaubnis konnten die Beamten von dem Fahrer nicht einziehen, den er hatte keine. Nun erwarten ihn gleich mehrere Strafanzeigen. (ef)

