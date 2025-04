BPOLI-KA: Bruder bewahrt Gesuchten vor Gefängnis

Mannheim (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (24. April) hat am Mannheimer Hauptbahnhof eine 39-jährige Frau einen 38-jährigen Mann angegriffen und beleidigt. Mit einem Tierabwehrspray verletzte sie den Mann, der anschließend über Haut- und Atemwegsreizungen klagte. Kurz nach Mitternacht näherte sich die tatverdächtige ukrainische Staatsangehörige am Bahnsteig 1 des Mannheimer Hauptbahnhofes dem Geschädigten. Dem ...

mehr