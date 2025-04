Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Uneinsichtiger Mann überquert Gleise und beleidigt Beamtin

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend (22. April) sind Bundespolizisten auf einen Mann aufmerksam geworden, der im Karlsruher Hauptbahnhof die Gleise überquert hat. Bei der anschließenden Kontrolle beleidigte er eine eingesetzte Beamtin.

Der 23-jährige deutsche Staatsangehörige begab sich im Karlsruher Hauptbahnhof am Bahnsteig zu den Gleisen 5/6 unbefugt in den Gleisbereich und überquerte diesen in Richtung Gleis 4. Eine Streife befand sich zu dieser Zeit am Bahnsteig zu den Gleisen 7/8 und forderte den Mann unmittelbar auf, den Gleisbereich zu verlassen.

Als sie den Mann am Gleis 5 antrafen und kontrollierten, beleidigte er eine der eingesetzten Beamtinnen und zeigte sich wenig verständnisvoll für die folgenden Maßnahmen.

Ihn erwarten nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des unerlaubten Betretens von Bahnanlagen und eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Wie gefährlich es ist, die Gleise an nicht dafür vorgesehenen Stellen zu überqueren, zeigt ein Vorfall der Bundespolizei aus Stuttgart vom 21. April, bei dem ein 18-jähriger deutscher Staatsangehöriger am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen von einem Zug erfasst wurde. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/6017683)

