BPOLI S: Person von Zug erfasst

Stuttgart (ots) - Zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am gestrigen Dienstagvormittag (15.04.2025) am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine 73 Jahre alte Reisende gegen 11:00 Uhr am Bahnsteig 6, als sie von einem unbekannten Mann, mutmaßlich mit einer neonfarbenen Jacke bekleidet, von ...

mehr