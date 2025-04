BPOLI S: Gefährlicher Aufenthalt im Gleisbereich

Neustadt-Hohenacker (ots) - Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am gestrigen Dienstagmorgen (15.04.2025) gegen 08:25 Uhr am Bahnhof in Neustadt-Hohenacker gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die Triebfahrzeugführerin einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Stuttgart-Vaihingen, als sie bei der Einfahrt in den Bahnhof Neustadt-Hohenacker ...

mehr