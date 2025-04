Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Während Toilettengang bestohlen

Mannheim (ots)

Am Samstagabend (19. April) hat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger einem Reisenden während der Zugfahrt den Rucksack entwendet. Der Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt auf der Toilette.

Gegen 19:45 Uhr nutzte der geschädigte 24-jährige österreichische Staatsangehörige die S1 von Haßloch nach Mannheim. Kurz nach dem Halt in Ludwigshafen suchte der Mann die Toilettenanlage im Zug auf. Hierbei ließ er seinen Rucksack unbeaufsichtigt in einer 4-er-Sitzgruppe auf dem Boden stehen. Als er wieder zu seinem Platz kam, war sein Gepäck bereits entwendet. In dem Rucksack befanden sich neben Kleidung auch mehrere Hygieneartikel. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 400 Euro.

Eine Absuche im Zug durch Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG nach dem Diebesgut verlief ohne Erfolg. Dem Tatverdächtigen gelang unerkannt die Flucht.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, Gepäckstücke unbeaufsichtigt stehen zu lassen. Solche Gelegenheiten machen sich Diebe schnell zu Nutze und schlagen zu. Ohne dass diese erkannt werden, entfernen sie sich schnell vom Tatort - mit dem Diebesgut. Wertgegenstände sollten daher immer am Körper getragen werden. Bei Toilettengängen oder einem Besuch im Bordbistro sollten diese mitgenommen oder von einer weiteren Person beaufsichtigt werden. Nähere Informationen zum sicheren Reisen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

