BPOLI-KA: Unbekannter stiehlt Geldbörse

Karlsruhe (ots)

Eine bislang unbekannte Person hat am Sonntag (13. April) am Karlsruher Hauptbahnhof einer 80-jährigen Frau die Geldbörse aus ihrem Rucksack entwendet. Anhand der Videoüberwachung im Bahnhof konnte die Börse in einem Mülleimer im Bahnhof aufgespürt werden. Das Bargeld fehlte jedoch.

Nach Ankunft am Karlsruher Hauptbahnhof begab sich die 80-jährige deutsche Staatsangehörige zur Toilettenanlage und entrichtete dort den geforderten Betrag. Die Geldbörse verstaute sie anschließend wieder in ihrem Rucksack und setzte ihren Weg fort. Am Gleis 12 bemerkte sie, dass ihr Rucksack offenstand und die Geldbörse fehlte. Sofort begab sich die Dame auf die Wache der Bundespolizei und Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Die unbekannte Person trafen die Beamten nicht mehr an, sicherten jedoch die Geldbörse in einem Mülleimer. Hieraus entwendete der Unbekannte lediglich das Bargeld.

So kann man sich vor Taschendieben schützen: Wertgegenstände, Geld und Karten sollten immer eng am Körper getragen werden und Reisende dabei bestenfalls verschließbare Innentaschen benutzen. Handtaschen und Rucksäcke sollten mit dem Verschluss nach innen getragen oder unter dem Arm eingeklemmt werden. Bei Bezahlvorgängen ist immer auf eine verdeckte PIN Eingabe zu achten.

Weitere Hinweise stellt die Bundespolizei unter www.bundespolizei.de zur Verfügung. Tipps zum Schutz vor Taschendieben gibt es außerdem unter www.stop-pickpockets.eu

