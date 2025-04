BPOLI-KA: 28-Jähriger geht auf Gleisen spazieren

Mannheim (ots) - Dienstagabend (8. April) hat ein Mann seine Partnerin am Mannheimer Hauptbahnhof körperlich angegriffen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Gegen 18:45 Uhr griff der 33-jährige deutsche Staatsangehörige seine 30-jährige deutsche Partnerin auf Höhe eines Mobilfunkgeschäfts in der Haupthalle an, indem er sie an der Kapuze zu Boden riss. Die Frau zog sich hierbei leichte Verletzungen in Form einer ...

mehr