POL-EL: Wettrup - Eine Person bei Unfall verletzt

Schapen (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 13.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Kolpingstraße in Schapen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen dort abgestellten braunen Opel Astra. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu ...

