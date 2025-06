Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht auf Parkplatz in der Hohenzollernstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 4.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (25.06.2025) zwischen 14.55 Uhr und 16.35 Uhr auf dem Parkplatz im Bereich des Badezentrums in der Hohenzollernstraße in Sindelfingen ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Rückwärtsausparken gegen einen VW und machte sich anschließend kurzerhand davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell