Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufs Navi gehört

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Auf sein Navi gehört hat am Mittwochmittag ein Wohnmobilfahrer in Stadtroda. Die freundliche Frauenstimme schickte ihn mit seinem Gefährt über den Töpferberg, der bekanntlich auch einige Engstellen beinhaltet. So schätzte der Mitsiebziger den Seitenabstand zu gering ein und touchierte eine Hauswand. Trotz des entstandenen Sachschadens setzte der Mann seine Fahrt fort. Eine Zeugin, welche den Vorfall beobachtete, eilte dem Verursacher hinterher. So konnte der Mann gestellt und bekannt gemacht werden. Er muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

