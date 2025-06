Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auseinandersetzung mit Pfefferspray und Messer

Jena (ots)

Zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Mittwochabend an einem Supermarkt in der Erlanger Allee gekommen. Zeugen verständigten die Polizei, die sofort vor Ort eilten. Dabei stellte sich heraus, dass ein 35- und 42-Jähriger in einen Disput gerieten und sich angingen. Während der eine ein Pfefferspray einsetzte, drohte der andere mit einem Messer. Die beiden aus Jena stammenden Männer waren erheblich alkoholisiert und konnten durch die Beamten beruhigt werden. Aufgrund des Pfeffersprayeinsatzes ist der 42-Jährige vor Ort medizinisch behandelt worden. Im Anschluss der Anzeigenaufnahme erhielten die Personen einen Platzverweis, sodass man sich anschließend entfernte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen den 35-jährigen Pfefferspraynutzer sowie eine Bedrohung gegen den Streitpartner ein. Die genannten Gegenstände wurden polizeilich sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell