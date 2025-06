Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Technische Rettung aus dem Korb einer Hubarbeitsbühne

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Am Mittwoch den 04.06.2025 wurde die Feuerwehr Gladbeck zu einem Arbeitsunfall mit einer eingeklemmten Person in den Stadtteil Ellinghorst alarmiert. In einem Werk für Betonteile wurde ein Mitarbeiter in einer Höhe von etwa 12 Metern zwischen dem Korb einer Hubarbeitsbühne und einem Verladekran im Bereich des Oberkörpers eingeklemmt. Um den Patienten zu befreien musste die Feuerwehr die Hubarbeitsbühne gegen das Umkippen sichern und aus dem Korb einer Drehleiter mehrere Bauteile des Verladekrans entfernen Nach erfolgter Befreiung wurde der Patient zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben und in den Schockraum einer Gelsenkirchener Klinik eingeliefert. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Im Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Gladbeck auch ein Bottroper Notarzteinsatzfahrzeug, die Höhenrettungsgruppe des Kreises Recklinghausen sowie der Löschzug Nord der Freiwilligen Feuerwehr Gladbeck. (SR)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell