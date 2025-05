Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Wohnungsbrand und Folgeeinsatz fordern Feuerwehr Gladbeck - 11-jähriger bei Sturz schwer verletzt

Gladbeck (ots)

Am heutigen Dienstag, den 27. Mai 2025, wurde die Feuerwehr Gladbeck um kurz nach 17:00 Uhr von der Kreisleitstelle zu einem gemeldeten Wohnungsbrand auf der Friedrich-Ebert-Straße alarmiert. Unverzüglich rückten der Löschzug der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache sowie die Löschzüge Mitte und Brauck der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle aus. Ergänzend wurde das Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr Gladbeck hinzugezogen.

Da sich zu diesem Zeitpunkt alle Rettungswagen der Feuerwehr Gladbeck bereits im Einsatz befanden, unterstützte die Feuerwehr Bottrop mit einem Fahrzeug.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle drang bereits Rauch aus einem Fenster im 2. Obergeschoss. Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging zur Erkundung in die Wohnung vor und konnte schnell Entwarnung geben: Auf einer eingeschalteten Herdplatte hatte ein Toaster geschmort, was zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte. Der Kleinbrand wurde zügig gelöscht, im Anschluss wurde die Wohnung mit einem Belüftungsgerät entraucht.

Noch während dieses Einsatzes wurden die Kräfte der Feuerwehr Gladbeck zu einem weiteren Notfall alarmiert: Auf der Straße "Am Linnerott" war ein 11-jähriger Junge auf das Dach einer Garage geklettert und von dort abgestürzt. Aufgrund der Schwere der vermuteten Verletzungen entsandte die Leitstelle einen Rettungshubschrauber sowie einen Rettungswagen aus Gelsenkirchen. Der Einsatzleiter vor Ort zog daraufhin alle entbehrlichen Kräfte von der Brandstelle zur Unterstützung an der neuen Einsatzstelle ab.

Der Junge zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik transportiert.

