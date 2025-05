Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Brand in einer Schule in Gladbeck-Mitte

Gladbeck (ots)

Die Feuerwehr Gladbeck wurde am 22.5.2025 um 14.15 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage einer Schule in Gladbeck-Mitte in der Kirchstraße alarmiert. Auf der Anfahrt wurde dem Einsatzleiter durch die Leitstelle mitgeteilt, dass es mehrere Anrufe aufgrund einer Rauchentwicklung aus dem Schulkeller gibt. Umgehend wurde das Einsatzstichwort erhöht und weitere Einsatzkräfte nachgefordert.

Bei Eintreffen bestätigte sich das Meldebild und es konnte eine Rauchentwicklung aus dem Keller erkundet werden.

Durch die anwesenden Lehrkräfte wurde die Schule vor Eintreffen der Feuerwehr bereits vorbildlich geräumt und alle Kinder befanden sich an den festgelegten Sammelplätzen. Durch das umsichtige Handeln gab es keine Verletzten.

Unter Zuhilfenahme eines Rauchvorhangs und Lüfters ging der Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz in den Keller zur Brandbekämpfung vor. Durch den vorgehenden Trupp wurde ein brennender Mülleimer in einer Toilette ausfindig gemacht und abgelöscht. Im Anschluss wurde das komplette Gebäude entraucht und kontrolliert.

Die Feuerwehr Gladbeck war mit der Hauptwache und dem Löschzug Süd vor Ort. Unterstützung erhielt der Rettungsdienst durch die Feuerwehr Gelsenkirchen, die ein Notarzteinsatzfahrzeug zur Einsatzstelle entsandte.

Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft geben und verweist an die Polizei. (SR)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell