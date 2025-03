Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Wohnungsbrand am Busfortshof- Keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Am heutigen Nachmittag um 15:19 Uhr kam es in der Straße Busfortshof zu einem Wohnungsbrand, der einen umfangreichen Feuerwehreinsatz erforderte. Die alarmierten Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen, bevor es auf weitere Gebäudeteile übergriff. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus einem Fenster der betroffenen Wohnung im zweiten Obergeschoss. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz begaben sich in das Gebäude, um die Brandbekämpfung zur Menschenrettung einzuleiten. Zeitgleich wurde ein sogenannter Fensterimpuls durchgeführt, um die Flammen gezielt einzudämmen. Eine Ausweitung des Brandes auf benachbarte Wohnungen konnte verhindert werden. Das Gebäude ist derzeit eigentlich nicht bewohnt, allerdings konnte zu Einsatzbeginn eine Anwesenheit von Personen im Objekt nicht ausgeschlossen werden. Glücklicherweise bestätigte sich diese Vermutung nicht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und wird von den zuständigen Behörden untersucht. Die Feuerwehr Gladbeck war mit dem hauptamtlichen Löschzug und dem Löschzug Süd der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. (DA)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell