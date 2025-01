Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Zahlreiche Sturmeinsätze in Gladbeck

Am heutigen Montagnachmittag kam es zu mehr als 25 Einsätzen für die Feuerwehr Gladbeck im gesamten Stadtgebiet. Ein Sturmtief sorgte dafür, dass Dachpfannen von Dächern gestürzt und Bäume entwurzelt wurden. Der Bereich um die Lamberti-Kirche in Gladbeck-Mitte musste abgesperrt werden, hier drohten Dachteile herunterzufallen. Auf dem Grünen Weg im Stadtteil Zweckel stürzte eine circa 25 Meter hohe Eiche auf ein Wohnmobil, einen PKW und ein Flachdachgebäude. Dabei kam es zu erheblichen Sachschäden. Personen wurden nicht verletzt. Die Gladbecker Feuerwehr war mit mehr als 50 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen bis in die Abendstunden im Einsatz (MK).

