FW-GLA: Großflächiger Stromausfall in Gladbeck

Am 19.02.2025 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem großflächigen Stromausfall im Gladbecker Norden. Die Stadtteile Zweckel und Rentfort-Nord waren in vielen Bereichen über zwei Stunden ohne Strom. Durch die Feuerwehr Gladbeck wurden umgehend die örtliche Einsatzleitung, sowie die vordefinierten Notfallinformationspunkte am Feuerwehrgerätehaus auf der Berliner Straße, am Marktplatz Zweckel und an der Bottroper Straße als Anlaufstelle eingerichtet. Zusätzlich wurde die Bevölkerung über die Nina-Warn-App, Warnfahrzeuge und über die sozialen Medien der Stadtverwaltung informiert. Zur Unterstützung wurden Einsatzkräfte zu einer ebenfalls betroffenen Betreuungseinrichtung in Rentfort-Nord entsendet. Insgesamt war die Gladbecker Feuerwehr mit mehr als 50 Einsatzkräften im Einsatz. Der Brandschutz für das Stadtgebiet wurde durch den Löschzug-Süd sichergestellt. Gegen 19:00 Uhr informierte der Energieversorger die Feuerwehr darüber, dass die Stromversorgung wiederhergestellt wurde. Die Einsatzleitung des Kreises Recklinghausen war zu diesem Ereignis ebenfalls im Einsatz und hat im rückwertigen Bereich umfangreiche Maßnahmen durchgeführt.(MK)

