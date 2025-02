Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Verkehrsunfall mit eingeklemmter schwerverletzter Person

Gladbeck (ots)

Am Dienstag den 11.02.2025 gegen 08:20 Uhr kam es auf der Konrad-Adenauer-Allee in Fahrtrichtung Gelsenkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei wurde eine Person in ihrem PKW eingeklemmt. Nach Sicherstellung der medizinischen Erstversorgung, wurde die Person mit umfangreichen technischen Rettungsmaßnahmen aus dem Fahrzeug befreit. Die schwerverletzte Person konnte nach notärztlicher Versorgung an der Einsatzstelle in eine nahegelegene Klinik transportiert werden. Die Konrad-Adenauer-Allee musste für zwei Stunden vollständig gesperrt werden. Die Gladbecker Feuerwehr war insgesamt mit zehn Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlung zur Unfallursache umgehend aufgenommen. (GF)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell