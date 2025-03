Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Zimmerbrand in Zeven

Zeven (ots)

Am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr kam es im Zevener Stadtgebiet zu einem Zimmerbrand. Da zunächst eine Person vermisst wurde, hieß es für die anrückenden Einsatzkräfte schnell ins Gebäude zu kommen. Um weitere Unterstützung anzufordern, wurde das Einsatzstichwort von F2 auf F3 erhöht. Das Feuer war in einer Wohnung im OG des Mehrparteienhauses ausgebrochen. Es konnte schnell bestätigt werden, dass sich niemand mehr in den Wohnräumen befand, sodass sich die Atemschutzgeräteträger auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnten. Der Brandherd wurde schnell gefunden und durch das Ablöschen konnte eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen verhindert werden. Zwei Wohnungen bleiben durch den starken Rauch und Rußbildung unbewohnbar und die Polizei nimmt die Ermittlung zur Brandursache auf. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Zeven, Brauel, Brüttendorf, Badenstedt und Heeslingen. Im Anschluss zu den Löscharbeiten wurde das Flachdach mittels Drehleiter und Wärmebildkamera auf erhöhte Temperaturen überprüft. Auch hier konnte Entwarnung gegeben werde und der Einsatz war nach ca. 1,5 Stunden beendet.

